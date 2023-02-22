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"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 4 bin 191 başvuru

Depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kampanyaya ilişkin son durumu paylaştı. 

Bakanlık, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiğini açıkladı.

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