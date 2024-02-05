Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihi araştırılıyor. Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları 2024, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar haberimizin devamında...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Yeni evlenecek olan gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla verilecek olan faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi için ilk aşama olan Aile Gençlik Fonu Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Bu gelişmeyle beraber başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.