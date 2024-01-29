F-16'ların Türkiye’ye teslimatı yıllarca sürebilir!

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından eş zamanlı olarak ABD de 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışına onay verdi. Biden yönetimi tarafından Kongre'ye gönderilen bildirimde, yaklaşık olarak 23 milyar dolar tutarında bir bütçeyle 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti ve beraberindeki birçok teçhizatın satışını kapsıyor. 40 adet F-16 Blok 70’ten 32 adedi tek, 8 adedi ise çift kişilik konfigürasyonda olacak.

Birçok ek sistem tedarik edilecek

Uçakların yanında ise; 48 F-110 Turbofan Motoru, 149 AN/APG-83 AESA SABR Radarı, 168 Entegre Viper Elektronik Harp Suiti, 858 LAU-129 Güdümlü Füze Lançeri, 44 M61 Vulcan Topu, 16 AN/AAQ-33 Sniper Gelişmiş Hedefleme Podu, 952 AMRAAM AIM-120C-8 Hava Hava Füzesi, 96 AMRAAM Güdüm Bölümü, 864 GBU-39/B Minyatür Bomba, 96 AGM-88B HARM Anti-Radyasyon Füzesi, 96 AGM-88E Gelişmiş Anti-Radyasyon Füzesi (AARGM); 401 AIM-9X Block II Sidewinder Hava Hava Füzesi ve ek birçok sistem tedarik edilecek.

Kongre'nin onayının ardından resmiyet kazanacak olan satış, ABD'nin en önemli savunma şirketleri arasında yer alan ve halen F-16 ile F-35 uçaklarının üretimini gerçekleştirilecek Lockheed Martin'e iletilecek.

Siparişler birikti

Fakat son dönemde özellikle F-35 uçağının üretimine ağırlık veren ve parça tedariki nedeniyle sorun yaşayan Lockheed Martin'de F-16 siparişleri de birikmiş durumda.

Halihazırda Lockheed Martin, F-16 Blok 70 için Bahreyn (16), Slovakya (14), Fas (24), Tayvan (66) ve Bulgaristan (16)’dan toplamda 136 adet sipariş almış durumda. Bazı ülkelerin yaklaşık 20 adetlik opsiyonu da bulunuyor. Bu uçakların teslimatı için Greenville üretim hattı, 2026 yılına kadar çalışacak.

Bahreyn ve Slovakya’nın ilk uçakları, çok kısa süre önce teslim edildi. Türkiye ile birlikte toplam sipariş, 176’ya yükselecek. Şu anki tablo, Türkiye’nin ilk uçağını 2027 yılında teslim alacağını gösteriyor. Ancak bu konunun detayları, Milli Savunma Bakanlığı ile ABD makamları arasında gerçekleşecek görüşmelerde belirlenecek.

Kitlerin teslimatı daha kısa sürecek

Her ne kadar Türkiye için çıkan yabancı askeri satış onayı 23 milyar dolar olsa dahi gerçek tedarik bütçesi, Milli Savunma Bakanlığı ile ABD makamları arasında gerçekleşecek görüşmelerin ardından belirlenecek. çoğunlukla tedarik bütçesi, ilk açıklanan bütçeden oldukça düşük oluyor. Öte yandan mevcut Türk F-16’larının 79’unun tedarik edilecek kitler ile Blok 70 seviyesine çıkarılması işleminin ise çok daha kısa sürede gerçekleştirileceği öngörülüyor.