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Faciadan dönüldü: Toprak kaydı, 7 kamyon ve bir kepçe asılı kaldı, sürücüler kurtarılmayı bekledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat toprağı döküm alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kamyon ve bir kepçe sürüklenerek yamaçta asılı kaldı. Araçlarında mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekledi.

Haber Merkezi
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Faciadan dönüldü: Toprak kaydı, 7 kamyon ve bir kepçe asılı kaldı, sürücüler kurtarılmayı bekledi
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Kirazpınar Mahallesi'nde hafriyat toprağı döküm sahasında yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Çalışır vaziyetteki 7 kamyon ve bir kepçe, kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir sürücü, araçtan çıkmaya çalışırken omzundan yaralandı. Araçlardan inemeyen diğer sürücüler ise kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.

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