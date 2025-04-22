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Facianın eşiğinden dönüldü! Kocaeli'ndeki zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Kazaya ilişkin o anlar araç kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Facianın eşiğinden dönüldü! Kocaeli'ndeki zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

Kazaya 2 tır ve bir kamyon karıştı

Otoyolun İzmit ilçesi Ankara istikametinde seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G'nin kullandığı 06 FCE 783 plakalı tır ve İ.Ö yönetimindeki 06 CON 696 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Facianın eşiğinden dönüldü

Yaralananın olmadığı kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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