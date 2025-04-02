Fatih Altaylı'dan, Kılıçdaroğlu'na: Dede kurultayda seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay günü yaklaşıyor. CHP Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü genel başkan seçmek için olağanüstü toplanacak.

Şu anda tek aday genel başkan Özgür Özel. Gözlerin çevrildiği diğer isim ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu...

Kritik güne yaklaşırken, kulislerde eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı söylentileri yükseliyor.

Adaylık işareti verdi

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adaylığına yönelik soruyu yanıtlarken, doğrudan "adayım" demedi, aday gösterilirse aday olabileceğinin işaretini verdi.

Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık hakkında şunları söyledi:

"Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması.

İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur."

"Ya AK Parti'ye oy vereceğim ya da işi gücü bırakıp gideceğim"

Söz konusu gelişmelerin ardından Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin konuştu.

Altaylı, "CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse ya AK Parti'ye oy vereceğim ya da işi gücü bırakıp bir sahil kasabasına yerleşeceğim" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın söz konusu açıklamaları şu şekilde:

"Ben kendi adıma şunu söyleyeyim; CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. Bunlardan birini tercih edeceğim.

Bir, 'Allah belanızı versin' diyip AK Parti'ye oy vereceğim. İki, işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var. O seçilirse ben gidiyorum kardeşim, beni kimse göremez.

Memleketle ilgili bütün umutlarım her şeyim biter. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına bir daha seçilirse yemin ediyorum memleketi terk edemem çok seviyorum ama yayıncılığı ve gazeteciliği her şeyi bırakırım. Bir sahil kasabasına gider bir olta alırım, kafama da bir huni koyarım balık tutarım.

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi kabus gibi bir şey olur..."