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Benzine zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta gelen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL’yi buluyor. Yeni fiyatlarla İstanbul’da benzinin litresi 48 TL’yi aşacak.

Haber Merkezi
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Benzine zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
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Bayram sonrası akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzin litre fiyatına 3 Nisan 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti.

Akaryakıta gelen bu son zam, 2 Nisan itibarıyla yürürlükte olan fiyatlara henüz yansımamış olan önceki artışla birleştiğinde, benzine toplamda yaklaşık 2,5 TL'lik bir zam anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta diğer yakıt türlerine de zam yapılmıştı:

Benzin: +1,51 TL

Motorin: +1,42 TL

LPG (Otogaz): +65 kuruş

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL

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