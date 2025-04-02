Benzine zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayram sonrası akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzin litre fiyatına 3 Nisan 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti.

Akaryakıta gelen bu son zam, 2 Nisan itibarıyla yürürlükte olan fiyatlara henüz yansımamış olan önceki artışla birleştiğinde, benzine toplamda yaklaşık 2,5 TL'lik bir zam anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta diğer yakıt türlerine de zam yapılmıştı:

Benzin: +1,51 TL

Motorin: +1,42 TL

LPG (Otogaz): +65 kuruş

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL