Benzine zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta gelen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL’yi buluyor. Yeni fiyatlarla İstanbul’da benzinin litresi 48 TL’yi aşacak.
Bayram sonrası akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzin litre fiyatına 3 Nisan 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti.
Akaryakıta gelen bu son zam, 2 Nisan itibarıyla yürürlükte olan fiyatlara henüz yansımamış olan önceki artışla birleştiğinde, benzine toplamda yaklaşık 2,5 TL'lik bir zam anlamına geliyor.
Geçtiğimiz hafta diğer yakıt türlerine de zam yapılmıştı:
Benzin: +1,51 TL
Motorin: +1,42 TL
LPG (Otogaz): +65 kuruş
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 28.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.57 TL
LPG litre fiyatı: 28.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 28.04 TL