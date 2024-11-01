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Fatih’te yer altındaki kablo bomba gibi patladı

Fatih’te sokak üzerinde bulunan yolun alt kısmından geçen elektrik kablosu hafif ticari bir araç geçtikten sonra bomba gibi patladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Merkezi
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Fatih’te yer altındaki kablo bomba gibi patladı
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Fatih'te yolda yeraltından geçen kablolar bomba gibi patladı. 

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan yolda yeraltından geçen kablolar hafif ticari aracın geçtiği esnada bomba gibi patladı.

Patlamayla birlikte alevler yükselirken, yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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