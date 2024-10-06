Fatih'teki vahşi cinayet görüntülerini paylaşanlara suç duyurusu

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından vahşice kaytledilmelerine ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklamalar geldi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canice katledilen kızlarımızın görüntülerine yayın yasağı getirilmesine rağmen maalesef bazı kişilerin sorumsuzca paylaşım yaptığını üzülerek görüyoruz. Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler" dedi.

Vali Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz. Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır."