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Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti

Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson ayakta durmakta zorlandı.

Haber Merkezi
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Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti
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İstanbul'da Fatih Camii'nde bugün Eda Alanson için düzenlenen cenaze töreninde Mazhar Alanson zor anlar yaşadı.

Tabutun başında uzun süre gözyaşı döken ve ayakta durmakta zorlanan Alanson'a MFÖ grubu üyesi, yakın dostu Fuat Güner ve eşi Biricik Suden destek oldu. Orhan Gencebay da sanatçının yanındaydı.

"Evlat acısı çok zor..."

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.

Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum" diye konuştu.

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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