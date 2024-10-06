Antalya’ya 9 ayda 13,7 milyon turist geldi: Turizmciler kış sezonuna mutsuz giriyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

EKONOMİ Gazetesi muhabirinin Antalya Havalimanı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 2024 Eylül ayında 2 milyon 263 bin turist geldi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış yaşanırken Antalya’ya en fazla turist ise komşusu Ukrayna ile savaşan Rusya’dan geldi. Rusya’dan Eylül ayında 598 bin 091 turist girişi oldu. Rusları Alman ve Polonyalı turistler izledi.

9 ayda 13,7 milyon turist

Antalya’ya 2024 Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış ile 13 milyon 755 bin 791 turist ziyaret etti. 9 aylık dönemde Antalya’ya 3 milyon 201 bin 827 Rus, 2 milyon 690 bin 623 Alman, 1 milyon 283 bin 062 de İngiliz turist ziyaret etti. Antalya’yı tatil için tercih eden gurbetçi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış ile 761 bin 427 oldu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, enflasyondan dolayı maliyet artışı ve kur baskısı olmasına rağmen turizmde yaz sezonunda olumsuz bir durumla karşılaşmadan tamamladıklarını söyledi.

Sektörün kış sezonuna hazırlandığını, Avrupa’dan rezervasyonların iyi gittiğine dikkat çeken Saatçioğlu, ‘’Birçok otel kış aylarında yüzde 50 daha fazla personel istihdam edecek gibi görünüyor. Ancak sektörde çok ciddi personel sıkıntısı var. Birçok otelci kış aylarında ne olursa da olsun mevcut personelini korumaya çalışacak. Gelecek yıl personel sıkıntısı yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle kış sezonunda yüzde 50-60 daha fazla personel çalıştırmayı düşünüyoruz’’ dedi.

Gelecek yıla hazırlanan turizmci temkinli

Kasım ortasına kadar otellerin tatmin edecek kadar dolu göründüğünü ifade eden Saatçioğlu, ‘’20 Aralık / 10 Ocak 2025 arası da haraketli geçecektir ve büyük olasılıkla 17 milyon yabancı misafiri Antalya’da ağırlamış oluruz. Geçen yıl kışın kapalı olan oteller bu kış sezonunda da kapatacaktır. Kış aylarında otellerin yüzde 40-45’i açık tutacaktır’’ dedi.

Her yıl yaşanan istihdam sorununu hafifletmek için otellerin büyük bir bölümünün kış aylarında korumaya gideceğini vurgulayan Saatçioğlu, şunları kaydetti:

‘’Kur baskısı bu şekilde devam etmesi durumunda otelciler renovasyon ve tadilat çalışmalarına temkinli davranıyor. Ocak / nisan 2025 aylarında yine doğa, futbol grupları ve toplantı grupları devam edecektir. Hedefimiz bu yıl ki Ocak / Nisan doluluklarını yakalamaktır. Fiyat artışlarını enflasyondan dolayı bir kısmını sınırlı yansıtmak durumundayız. Bölgeden gelen fiyat artışları döviz bazlı yüzde 5-8 civarında olacak gibi. Dövizin bu şekilde seyretmesi, enflasyonun yüzde 40-50 devam etmesi durumunda, otellerin doluluğu yüksek olsa bile turizmcinin yüzünü güldürmeyecek gibi görünüyor.’’

FTI’nin yeri dolacak mı?

Esasında kış sezonundan karamsar olmadıklarını anlatan Saatçioğlu, ‘’Geçen yılki rakamları yakalarsak çok iyi. Çünkü Avrupa’nın en büyük tur operatörü FTI’nin geçen Haziran ayında batması nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşandı. Çünkü FTI ciddi anlamda Antalya’ya konsantre olan bir tur operatörü idi. Maalesef battı. Düşük kar marjları ile çalışan ve pax yapan bir tur operatörü idi. Şimdi yerine kim alacak göreceğiz. Ama kış sezonundan karamsar değiliz.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) başkanı Kaan Kavaloğlu da Türkiye’ye gelen turist artışının sürdüğünü belirtti.

Antalya’nın dünyada en fazla ziyaretçi alan kentler arasında 5. sırada yer aldığını ifade eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

‘’Bir resort destinasyonu olan Antalya Dünyanın en fazla ziyaret edilen 5. Kent. Ülkemizin İngiltere ve Polonya pazarları büyüyor ve Polonya güçlü çıkış trendini sürdürüyor. Her iki pazarda da yüzde 20 artış gösteren kaynak pazarlar milliyet paylarını da artırdı. İngiltere yüzde 10 eşiğini geçerek büyümeye devam ediyor. Polonya da son yıllarda istikrarlı büyümesini 2024 yılında da devam ettirdi. Rusya ve Ukrayna arasında süregelen çatışmanın bir sonuca ulaşamamasına rağmen, her iki pazarda büyüme trendini sürdürüyor.’’