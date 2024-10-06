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Antalya'da alev alan tur teknesi sulara gömüldü

Antalya Adrasan'da bir tur teknesi belirlenemeyen bir nedenle yanarak küle döndü. Aldığı ağır hasar nedeniyle suya batan teknede olay anında teknede kimsenin bulunmaması yaralanma ve ve muhtemel can kaybını önledi.

Haber Merkezi
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Antalya'da alev alan tur teknesi sulara gömüldü
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Panik yaratan olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adrasan Koyu'nda demirli bulunan ve turizmci Mehmet Akkaymak'a ait olduğu öğrenilen ‘Kaptan Adrasan' isimli tur teknesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Ekipler müdahale etmekte güçlük çekti

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken teknenin denizde demirli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Uzun süren mücadelenin ardından itfaiye ekipleri tarafından teknedeki yangın söndürülürken, tur teknesi kullanılamaz hale gelerek sulara gömüldü. Batan teknede, yangın sırasında kimsenin bulunmaması sebebiyle kimse yaralanmadı.

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