Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu düzenlendi

Fatih'teki Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, okumalar yapıldıktan sonra koro halinde ilahiler söylendi.

Cemaat ayine katılım sağlarken, mum yakıp dua etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a gönderdiği mesaj için teşekkür etti.

Tarihi kurul çalışmalarıyla İkinci Vatikan Konseyi'nin kilise öğretileri uygulama girişimlerinin verimli olduğunu düşündüğünü ifade eden Bartholomeos, kardeş kiliseler arasında yakınlaşmaya katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Papa Franciscus'in mektubu okundu

Vatikan'dan gelen Kardinal Kurt Koch, Papa Franciscus'in gönderdiği mektubu okudu.

Papa Franciscus'un 2025'te planlanan İznik ziyaretine değinilen mektupta, Franciscus'un, Ukrayna, Filistin, İsrail, Lübnan ve savaş olan tüm bölgelerde barış olması için dua ettiği aktarıldı.

Bulgaristan'ın eski başbakanları Kiril Petkov ve Nikolay Denkov ile Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakan Yardımcısı Zetta Makri de ayinde yer aldı.