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Fethiye'deki yat limanında yangın! 3 tekneye müdahale ediliyor

Muğla Fethiye'de bir lüks yatta yangın çıktı. Yangın diğer tekne ve yatlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Fethiye'deki yat limanında yangın! 3 tekneye müdahale ediliyor
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Muğla Fethiye'de yat limanında yangın çıktı. Yangın diğer tekne ve yatlara da sıçradı.

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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