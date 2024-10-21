FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne hükümetten ilk açıklama!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, "İstihbarat kaynaklarımız bu haberi doğruluyor. Karanlık örgütün lideri hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen hayatını kaybetti. Örgütün resmi internet sitesinden Gülen’in ölüm haberi paylaşıldı. Ayrıca, Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının vefatını doğruladı. Gülen, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve demans gibi sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekteydi.

FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili hükümetten açıklama

Gülen'in ölümüyle ilgili Türkiye'den de ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Fidan, Gülen'in ölümüne ilişkin şunları söyledi:

"FETÖ elebaşının (Fethullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi rehavete, gevşemeye itmeyecektir. Bu örgüt, milletimizin tarihinde, türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi, kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurt dışında, istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, gittikleri ihanet dolu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletleri, milletleri aleyhinde karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil, bu yolun sonu iyi bir son değil. Devletimiz, milletimiz; her türlü terör örgütüyle olduğu gibi, bu örgütle de mücadele etmeye devam edecektir. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bakan Tunç, "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek; aksine mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz aleyhine önemli bir milli güvenlik sorunu olarak varlığını sürdüren bu örgütle mücadele, sadece FETÖ elebaşının ölümüyle sınırlı kalmayacak, tüm unsurlarıyla sürecektir." dedi.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülen adli işlemlerin, bu olaydan etkilenmeden devam edeceğini vurgulayan Tunç, "Örgütün yöneticileri ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar, aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurumlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adımı atmaya devam edecektir. Hain örgütün her bir üyesi, Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir." şeklinde konuştu.