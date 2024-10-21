Elebaşı Gülen öldü: Arkasında, 1 numaralı sanığı olduğu 45 dava bıraktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı 15 Temmuz darbe girişiminden önce ve sonra açılan soruşturmalar, örgütün gerçek yüzünü gözler önüne sermişti. Örgütün Türkiye ve dünyada nasıl yapılandığına, nasıl illegal faaliyetlerde bulunduğuna ışık tutan soruşturmalar dikkat çekmişti.

İade süreci devam ediyordu

Bu kapsamda tamamlanan soruşturmalarda, FETÖ elebaşı Gülen'in işlediği suçlar, verdiği talimatlar, örgütü yönetim şekli, planlamaları ve hedefleri de dava dosyalarına girdi.

ABD'den iadesine ilişkin yasal sürecin işlediği Fetullah Gülen, Türkiye genelinde darbe girişiminden önce örgütün işlediği suçlara ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok sayıda davanın sanığı konumunda bulunuyor.

19 ilde 45 dava

Elebaşı Gülen, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Erzurum, Erzincan, İzmir, Uşak, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Isparta'da açılan toplam 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılandı veya yargılanması sürüyor. Gülen, İstanbul'da 18, Ankara'da 5, Adana, Erzurum, İzmir, Bursa ve Sakarya'da ikişer davada sanık sıfatıyla yargılanıyor. FETÖ elebaşı Gülen hakkında 12 ilde de birer dava bulunuyor.

Hakkındaki suçlamalar ne?

Gülen'in suçları arasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme" bulunuyor.

Fetullah Gülen, Ankara'da darbe girişiminden bir gün önce açılan ve kamuoyunda "FETÖ/PDY çatı davası" olarak bilinen davada sanık olarak yer aldı. Örgütün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanık arasında bulunan Gülen, "Akıncı Üssü" davasında yargılandı.

Deniz Baykal kasetiyle ilgili davada sanık

Elebaşı Gülen, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve "Kaset Komplosu" olarak bilinen davanın sanıklarından biriydi.

Gülen'in İstanbul'da yargılandığı dosyalar arasında "Tahşiye", "25 Aralık kumpas soruşturması", "Selam Tevhid'de kumpas", "VİP dinleme", "17 Aralık kumpas", "Futbolda şikede kumpas", "Hrant Dink cinayeti", "yasa dışı dinleme", "iş dünyası yapılanması" gibi davalar bulunuyordu. Bu davaların bazılarında Gülen'in yanı sıra sanıklar arasında örgüt üyesi eski emniyet müdürleri de yer aldı.

Çok sayıda suça imza atan Gülen hakkında Erzurum'da açılan iki davalar "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını içeriyordu.

Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyurulması üzerine kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesine yönelik Kırklareli'nde görülen davada da yargılanan FETÖ elebaşı, İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına yönelik davada da sanık olarak yer aldı.

Muğla'da, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan dava başta olmak üzere yargılamaları tamamlanan çok sayıda davada Gülen'in dosyası ayrıldı.

Dosyanın ayrılması talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada da örgütün 4 "sivil imamı" ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen sivil imam Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Fetullah Gülen hakkında açılan davalar

FETÖ elebaşı Gülen'in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı ve çoğu karara bağlanan davalardan bazıları şöyle:

*Darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanıklı dava.

*Ankara Gölbaşı'nda 51 polisin şehit düştüğü Polis Özel Harekat yerleşkesine yönelik saldırıyla ilgili 406 sanıklı dava.

*Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirilme girişimi hakkındaki 61 sanıklı dava.

*AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ele geçirme girişimi hakkında 75 sanık hakkında dava açılan dava.

*Darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etme girişiminde bulunan 14'ü rütbeli, 90 eski askerin yargılandığı dava.

*Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal etmek isteyen 17 eski askerin yargılandığı dava.

*Darbe girişimi sırasında TRT'nin Harbiye'deki yerleşkesinin işgal edilmesine ilişkin 32 eski askerin yargılandığı dava.

*Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan 18 sanıklı dava.

*Darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin 69 sanık hakkında açılan dava.

*Darbe girişimi sırasında 2 TÜRKSAT görevlisinin şehit edildiği Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 17 sanık hakkındaki dava.

*15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin açılan 18 sanıklı dava.