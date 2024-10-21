Raif Türk mezarı başında anıldı
20 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybeden iş insanı Raif Türk vefatının ikinci yıldönümünde kabri başında saygı ve özlemle anıldı.
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Mahir Solmaz / Diyarbakır
Madencilik sektörünün duayeni ve Dimer grup kurucusu Raif Türk'ün vefatının ikinci yılı nedeni ile Yeniköy mezarlığında ki kabristanında düzenlenen törene ailesi, yakınları, grup çalışanları ve sevenleri katıldı.
Raif Türk'ün eşi Yıldız Türk, kardeşi Refik Türk ve yeğeni Latif Türk anma programına katılan herkese teşekkür ettiler.
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