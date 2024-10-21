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Raif Türk mezarı başında anıldı

20 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybeden iş insanı Raif Türk vefatının ikinci yıldönümünde kabri başında saygı ve özlemle anıldı.

Haber Merkezi
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Raif Türk mezarı başında anıldı
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Mahir Solmaz / Diyarbakır

Madencilik sektörünün duayeni ve Dimer grup kurucusu Raif Türk'ün vefatının ikinci yılı nedeni ile Yeniköy mezarlığında ki kabristanında  düzenlenen törene ailesi,  yakınları,  grup çalışanları ve  sevenleri katıldı.

Raif Türk'ün eşi Yıldız Türk, kardeşi Refik Türk ve yeğeni Latif Türk  anma programına katılan herkese teşekkür ettiler.

 

 

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