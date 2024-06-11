Fetullah Gülen’in yeni yeri belli oldu: Camdaki etiketten bulundu!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftliğinden ayrıldığı belirtilen Fethullah Gülen'in paylaşılan bir videosunda arkasında bulunan camda “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketi ve telefon numarası görüldü.

Medyada yer alan haberlere göre yazılı olan “1-800-488-7692” numarası internette aratıldığında şirketin resmi internet sitesine ulaşılabiliyor. “www.royalsecurity.us” adresinde ise şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.

İzole bir bölge

Gülen’in, önceleri Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikanede kaldığı biliniyordu. Yeniçağ'ın aktardığına göre son görüntüde fark edilen başka bir detay ise, bu konutun yanında yol ya da başka bir evin olmayışı ve çam ağaçları arasında izole bir bölge olması. İddiaya göre bu tanıma uygun olan yer ise, Saylorsburg’taki malikaneye otomobille 20 dakika mesafede bulunan, yine Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono Dağları.

Gülen'in Pocono’da ormanın içinde yahut göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı düşünülüyor.

Fettullah Gülen'in kaçırıldığı iddiları

Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından geçtiğimiz haftalarda gündeme getirilmişti.

Bu gelişmenin ardından, AA geçen hafta Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftliğini dronela çekmişti. Çiftlikteki sessizlik dikkat çekerken, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı belirtilmişti.

Fetullah Gülen öldü mü?

Gülen'in kaçırıldığı iddialarının ardından gündeme gelen bir diğer iddia ise Fetullah Gülen'in öldüğü yönündeydi. Günlerce "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusu gündemdeydi.

Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen'in Pensilvanya'dan paylaştığı bir videoda "Hocaefendi kaçırıldı" ifadesinin ardından Fethullah Gülen'in öldüğü iddiaları konuşulmaya başlandı.

Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinden çektiği videoda Gülen'in Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Ebuseleme Gülen, daha sonra attığı tweetlerde ise "Hesap vermeden ölme hocam, bizi böyle terörist bırakıp gitmeye hakkın yok" ifadelerini kullanmış bu da akıllara Gülen'in ölmüş olabileceğini getirmişti.

Ardından Türkiye'ye iade edildiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Son olarak Gülen'in bir fotoğrafı servis edildi. Son fotoğraf birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Fotoğraftan Gülen'in kaldığı yer bulunmaya çalışıldı. Fetullah Gülen'in öldüğü iddiaları boşa düşünce nerede olduğu merak edildi. Son videolardaki etiket de bu soruya cevap oldu.