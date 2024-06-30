İsmail Küçükkaya annesi kimdir, neden öldü? Gözyaşlarına boğuldu...

İsmail Küçükkaya annesi kimdir? Halk TV'den Sözcü Gazetesine geçeceği konuşulan İsmail Küçükkaya, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Annesini görmek için Antalya'ya giden İsmail Küçükkaya, annesinin acı haberini aldı. Gözyaşlarına boğulan İsmail Küçükkaya'yı dostları ve akrabaları telkin etti. Peki İsmail Küçükkaya annesi neden öldü, nereli ve kaç yaşında? Tüm ayrıntılar haberimizde...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA ANNESİ KİMDİR?

Antalya'da yaşamını yitiren Halise Küçükkaya, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesidir. Halise Küçükkaya henüz 14 yaşındayken Yunus Küçükkaya ile bir evlilik yapmıştır. Bu evlilikten 2 kız 2 erkek çocuk sahibi olmuştur. Halise Küçükkaya daha sonra evliliğini devam ettirememiş ve eşinden boşanmıştır. İsmail Küçükkaya'nın Kütahyalı olduğu bilinmektedir.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA ANNESİ HALİSE KÜÇÜKKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte geldikleri Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra 75 yaşındaki Halise Küçükkaya’nın çırpındığını gören otelin cankurtaranı hemen duruma müdahale ederek kıyaya çıkardı. Otelde bulunan sağlık görevlilerinin Halise Küçükkaya’ya hızlı müdahale etmelerine rağmen kurtarılamadı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972 doğumlu Türk gazeteci ve yazardır. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Küçükkaya, kariyerine Hürriyet gazetesinde başlamış, ardından Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2013 yılında Fox TV'de Çalar Saat programını sunmaya başlayan Küçükkaya, bu programla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında duyarlılığıyla tanınan Küçükkaya, "Cumhuriyetimize Dair" ve "Korkma" gibi kitapların da yazarıdır.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI GECİKMEDİ

İsmail Küçükkaya'nın annesinin vefat etmesinden sonra birçok siyasi ve meslektaşları sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları yayınlandı. İşte o mesajlar:

Cüneyt Özdemir: Arkadaşımız sevgili İsmail Küçükkaya, değerli annesini kaybetmiş. Üzgünüm. Tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim...

Ahmet Davutoğlu: Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya hanımın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Özgür Özel: Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.