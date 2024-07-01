İl olacak ilçeler hangileri? 82, 83, 84 plakalara hazır olun! İlçe olmak için kaç nüfus gerekiyor?

Türkiye'de uzun süredir yapılan il olmaya aday ilçe kousunda artık sona gelindi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği kriterlere uygun ilçeler, TBMM'den onay gelmesi durumunda il olacak. Böylece artık 82, 83, 84, 85... gibi plakalarda hayatımıza girmiş olacak. Peki iyi ama il olacak ilçeler hangileri, şartlar ne zaman ve il olmak için kaç nüfus gerekiyor? İşte merak edilen tüm soruların derinlemesine cevabı...

İL OLACAK İLÇELER HANGİLERİ?

İl olacak ilçeler belirli şartlara sahip olmak zorunda. Bu şartlar TÜİK'in kriterlerine göre belirleniyor. Söz konusu kriterleri taşıyan ve il olmaya aday olan ilçeler ise şu şekilde:

Çerkezköy, Lüleburgaz, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, İnegöl, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, İskenderun, Arsuz, Reyhanlı, Elbistan, Kahta, Siverek, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba, Akçakale, Tarsus, Ergani ve Viranşehir.

İL OLMAK İÇİN KAÇ NÜFUS GEREKİYOR?

İlçelerin il olabilmesi için TÜİK'e göre en az 100 bin nüfusa sahip olması gerekiyor. Ayrıca şartların içerisinde en dikkat çekenlerinden biri de il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmaları. Yine söz konusu ilçelerin il olabilmeye seviyelerine ulaşmış olmaları, alt yapı çalışmalarının tamamlamaları ve ekonomik farklılıklar göstermeleri gerekiyor.

İLÇELERİN İL OLMASI NE DEMEK?

İlçelerin il olması, bir ilçenin mevcut statüsünden yükseltilerek bağımsız bir il haline getirilmesi anlamına gelir. Bu değişiklik, genellikle yerel yönetim yapısında ve idari sorumluluklarda önemli değişiklikler doğurur. Yeni bir il olarak, o bölge kendi valisine, il müdürlüklerine ve diğer il düzeyindeki yönetim birimlerine sahip olur. Bu da o bölgedeki kamu hizmetlerinin daha etkin ve doğrudan sağlanmasını amaçlar. Ayrıca, bu statü değişikliği, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefler.

İNEGÖL İL OLACAK MI?

İnegöl, Bursa'nın en büyük ve en eski yerleşim yerlerinden biridir. Son olarak 2023 yılında yapılan nüfus sayımlarına göre İnegöl'ün nüfusu 299.203. Bu sayı ve diğer şartları da karşılaması bakımından İnegöl il olacak adayların başında gelmektedir.