Fikret Evyap, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Babası Mehmet Rıfat Evyap’ın kurduğu köklü aile şirketini devam ettiren Ahmet Fikret Evyap, bugün Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak öğle namazı ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Evyap ailesi, bugün saat 16:30– 20:30 arasında Vadistanbul Radisson Blu Oteli’nde taziyeleri kabul edecek.

Fikret Evyap kimdir?

İkinci kuşak olarak kardeşi Mehmet Fethi Evyap ile birlikte Duru, Arko Men, Arko Nem, Evy Baby, Fax ve Activex gibi markaları Türkiye’ye kazandıran Ahmet Fikret Evyap, 1932 Erzurum doğumlu.



Hukukçu bir ailenin çocuğu olan Evyap’ın dedesinin Erzurum’un ilk noteri olduğu biliniyor. Sovyet işgalinden kaçıp Erzurum’a göçen Abdullah Hamidov adlı bir Tatardan sabun yapımını öğrenen aile, daha sonra İstanbul'a göç etti. 1943'te ilkokul üçüncü sınıfa İstanbul'da başlayan Fikret Evyap, 1945-1946 döneminde Robert Koleji’nin sınavlarını kazanarak yatılı okumaya başladı.



Babasının işleri yoğunlaşınca okulu bıraktı. Evyap’ın İstanbul’daki üretimi 1947’de Vaniköy’deki küçük bir atölyede başladı. 1975-1980 yılları arasında Ayazağa’daki fabrika inşa edildi. Evyap’ın ilk yurtdışı üretimi ise 2002'de Mısır – İskenderiye’de gerçekleşti. Bugün Türkiye dahil üç ülkede üretim tesisleri olan, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Evyap, 4 bin kişiyi istihdam ediyor. Evyap’tan yapılan açıklamada “Şirketimiz, Fikret Evyap’ın öğretileri ile 100’üncü yaşına umutla koşmaya devam edecek” denildi.