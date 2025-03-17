Fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 132 ile 140 lira arasında alınıp satıldığını belirtti.
Bölük, son haftalarda 130-135 lira arasında durağan bir seyir izleyen fındık fiyatının yeniden yükselişe geçmeye başladığını belirtti.
Fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor
Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine işaret etti. Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.