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Flash TV resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber TV'yi satın aldığını açıkladı. Mahiroğlu, "Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" dedi.

Haber Merkezi
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Flash TV resmen satıldı! İşte yeni sahibi...
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber TV'nin satın alındığını açıkladı.

Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı" dedi.

Mahiroğlu, açıklamasında, "Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" ifadelerini kullandı.

Cafer Mahiroğlu, "Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır" dedi.

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