Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Enkaz altında kalan 3 işçi olduğu belirtildi. Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si çıkarıldı, diğerini çıkarma çalışması sürüyor. Çıkarılan işçilerden durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Şırnak Valisi, Cevdet Atay bölgeye giderken valiliğin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Vali Cevdet Atay Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No’lu Petrol Sahası’nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

AFAD, UMKE, İtfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2’si yaralı olarak kurtarılmış,1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.