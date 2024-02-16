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Gayrettepe metrosunda korkunç ölüm

Gayrettepe'de motraya inen yürüyen merdivenlerin tamir işlemi sırasında teknisyen 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı, merdivenin aniden çalışmasıyla sıkışıp hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Gayrettepe metrosunda korkunç ölüm
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Olay, akşam saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda yaşandı. Yürüyen merdivenlerin bakımını yapan yüklenici firma elemanı Buğrahan Bıyıklı (31), merdivenlerin aniden çalışmasıyla merdiven arasında sıkıştı.

Sıkışan işçi çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bıyıklı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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