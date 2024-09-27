Gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti

Türkiye basınının duayen isimlerinden gazeteci Faruk Zabcı, 77 yaşında hayatını kaybetti. ABD’nin Irak işgaline başladığı anlarda Bağdat’a düşen ilk bombayı görüntüleyen Zabcı, birçok uluslararası başarıya da imza attı.

Kalp krizi geçirdi

Zabcı'nın vefatıyla ilgili Açık gazeteden Faruk Eskioğlu’nun paylaşımında “Uzun yıllar Hürriyet gazetesinin Londra temsilciliği yapan dünyadaki pek çok çatışma alanlarından gazetesine haber geçen Faruk Zabcı bu sabah Londra’da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Zabcı vefat etti. Bir oğlu olan Zabcı’nın cenazesinin İstanbul’a götürülerek defnedileceği öğrenildi.” ifadelerine yer verdi.

TGC'den taziye mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Zabcı’nın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında “Faruk Zabcı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Faruk Zabcı Kimdir?

1947 yılında İstanbul’da doğan Faruk Zabcı, Galatasaray Lisesi’nden 1968 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milliyet Gazetesi’nde Avrupa otostop maceralarını yazarak gazetecilik kariyerine adım attı.

Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi’nin Londra Temsilciliği görevini yürüttü. Irak işgali sırasında Bağdat’a düşen ilk bombayı görüntülemesiyle tanınan Faruk Zabcı, Türk askerine Süleymaniye’de çuval geçirilmesi olayına da tanıklık etti. Somali’ye giderken Mogadişu’da korsanlar tarafından kaçırılması da kariyerinin önemli anlarındandı.

Sürekli Basın Kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olan Zabcı, bir çocuk babasıydı.