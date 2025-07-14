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Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi

İki ayı aşkın süredir cezaevinde tutulan gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye talebi “Kaçma ihtimali olduğu” iddiasıyla ikinci kez reddedildi. Karabay’ı tahliye etmeyen hakimlik, İBB operasyonuyla da tartışmalara neden olmuştu.

Haber Merkezi
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Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi
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Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın, tutukluluğa itiraz talebi ikinci kez reddedildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre 61 gündür Silivri Cezaevi’nde tutulan gazeteci Karabay’ın tutukluluğuna itirazı İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nde görüşüldü.

Karabay’ın cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı duruşmada hakim, “Şüphelinin kaçma ihtimali var” diyerek Karabay’ın tahliye talebini reddetti ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

İBB operasyonuyla gündem olan mahkeme

Karabay’ın tutukluluğuna itirazının değerlendirildiği İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz ismi adli kontrol şartıyla serbest bırakan hakimin görev yerinin değiştirilmesiyle gündem olmuştu.

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