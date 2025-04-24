Gazeteci Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki programda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken söylediği sözler gerekçesiyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Gazeteci Özlem Gürses’in 1 yıl 3 ay cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Gürses'in yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında, kendi YouTube kanalı TV OZ’de yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı, “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” sözleri üzerine resen soruşturma başlattı. Gazeteci Gürses, 20 Aralık'ta gözaltına alındı.

Ankara’da gözaltına alınan Gürses, daha sonra İstanbul’a getirildi. Gürses, emniyetteki ifadesinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme Gürses hakkında ev hapsi kararı verdi.

Gürses hakkında verilen ev hapsi cezası 52 gün sonra 12 Şubat günü kaldırıldı.