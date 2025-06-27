Gazeteci Yücel Sönmez hayatını kaybetti
Apaçık Radyo; gazeteci, yazar, editör ve iklim aktivisti Yücel Sönmez'in hayatını kaybettiğini "Programcı dostumuz Yücel Sönmez’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleriyle duyurdu.
Apaçık Radyo’nun sevilen programcılarından, gazeteci, radyocu, editör, yazar ve iklim aktivisti Yücel Sönmez hayatını kaybetti.
Apaçık Radyo, kanallarında “İklim İçin” ve “Yeryüzü Tanığı” programlarını hazırlayıp sunan Sönmez’in vefatını şöyle duyurdu:
Apaçık Radyo'da İklim İçin ve Yeryüzü Tanığı programlarından tanıdığımız programcı dostumuz, gazeteci, radyocu, editör, yazar ve iklim aktivisti Yücel Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.— Apaçık Radyo (@acikradyo) June 27, 2025
Radikal, Hürriyet gibi kurumlarda 15 yıldan fazla süre gazetecilik görevini… pic.twitter.com/RsQ3hRiSxr
Yücel Sönmez kimdir?
Radikal, Hürriyet gibi kurumlarda 15 yıldan fazla süre gazetecilik görevini üstlenen Sönmez, Apaçık Radyo’da Güven Eken ile birlikte Yeryüzü Tanığı programını hazırlıyordu.
Sönmez’in 2018’de Hürriyet Kitap’tan çıkan Alaca – Adım Adım Doğaya Dönüşün Hikayesi ve İBB Yayınları’ndan çıkan Haritalarla İstanbul Gezi Rehberi adlı kitapları bulunuyordu.
Doğa Derneği’nde Kurumsal İletişim Danışmanı olarak da görev alan Sönmez, son olarak Oksijen Gazetesi’nde yazılarıyla yer alıyordu.