  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gaziantep'te dehşet! Manav, 'gürültü yapıyor' iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu öldürdü
Takip Et

Gaziantep'te dehşet! Manav, 'gürültü yapıyor' iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu öldürdü

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep'te dehşet! Manav, 'gürültü yapıyor' iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu öldürdü
Takip Et

Olay, Şahinbey ilçesi, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalandı
Kadının soyadında yeni formül arayışı: Tanınmış kadına ‘soyadı’ kolaylığı
Yeni formül arayışı: Tanınmış kadına ‘soyadı’ kolaylığı
AK Parti’nin yaz hamlesi…
AK Parti’nin yaz hamlesi…
Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak
Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı: Kentsel dönüşüm için gereğini yapın
Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı
Danıştay'dan Ekrem İmamoğlu kararı: Fatih tablosuyla ilgili tartışmalara son nokta
Danıştay'dan Ekrem İmamoğlu kararı!