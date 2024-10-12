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Gaziantep’te katliam gibi cinayet! Eşini ve 4 çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi

Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi. Olayın gerçekleştiği evde güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
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Gaziantep’te katliam gibi cinayet! Eşini ve 4 çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi
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Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. 

Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Olay yerinde savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

 

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