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Gaziantep'te sahte alkolden ölüm iddiası

Gaziantep'te evinde ölü bulunan 52 yaşındaki bir şahsın sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpta yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Haber Merkezi
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Gaziantep'te sahte alkolden ölüm iddiası
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İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı giderek artarken Gaziantep'te sahte alkol nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay, Şahinbey ilçesi, Saçaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 52 yaşındaki Sami Günebakan, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınları ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde ölü bulundu, sahte alkol şişelerine rastlandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Günebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın evinde yapılan incelemelerde ise sahte alkolün konulduğu pet şişelere rastlandı.

Günebakan'ın cenazesi, olay yeri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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