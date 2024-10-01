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Genç kadın kabusu yaşıyor! 13 gündür durmadan hapşırıyor

Batman’da yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın 13 gündür durmadan hapşırma nöbeti yaşıyor. Sadece uyurken hapşırmayan kadının hayatı 2 haftadır kabusa döndü.

Haber Merkezi
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Genç kadın kabusu yaşıyor! 13 gündür durmadan hapşırıyor
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Batman'da 24 yaşındaki kadın, 13 gündür durmadan hapşırıyor. Sadece uyurken hapşırmayan kadın, 2 haftadır hayatı kabusa döndü. 

Hapşırma nöbeti geçiriyor

Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki Evli 2 çocuk annesi Benazir Aydın tedavi edilmeyi bekliyor. Yengesinin 13 gündür durmadan hapşırma nöbeti geçirdiğini söyleyen Yasemin Aydın, bir tek uykuda durduğunu, uyurken de ölüm uykusuna yattığını dile getirdi.

"Dakikalarca hapşırıyor, su bile içemiyor"

Ne yapacaklarını bilemediklerini, 13 gündür sürekli hastanede olduklarını ve serum takılıp eve gönderildiklerini ifade eden Aydın, "Sağlık Bakanlığı'ndan bu yaşanan duruma bir çare bulunmasını istiyorum.

Yengem, hiçbir şekilde yemek yiyemiyor, içtiği suyu bile hapşırdığı için atmak zorunda kalıyor. Yemek yedirmeye çalışıyoruz 'yapamıyorum' diyor. Ailesi telefonla arıyor konuşamıyor. Çocukları evde perişan durumdadır. İlk kez böyle bir rahatsızlığa kapılıyor. İlk günden hastaneye getiriyoruz hastane bize normaldir diyor. Yengem uykuya daldığı zaman bize iyi oldu deyip eve gönderiyorlar. Dakikalar içinde milyon defa hapşırıyor” dedi.

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