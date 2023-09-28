'Genç Kart, partimizin daha önce ilan ettiği bir proje'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıkladığı "Genç Kart" uygulaması hakkında açıklama yaptı.

Zorlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 'Genç Kart' uygulaması tamamıyla partimizin daha önce ilan ettiği bir projedir. Genç Kart projemiz 31 Ağustos 2022 tarihinde Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in katılımlarıyla açıklanan 'Cumhuriyetimizin 100.Yılında İYİ EĞİTİM' başlıklı çalışmamızın içerisinde yer alan bir alt projedir. Bu projemizin, gençlerimize katkı sağlayacak olmasından elbette memnuniyet duyuyoruz. Eğitim Politikaları Başkanlığımızca oluşturulan söz konusu çalışmamız https://iyiparti.org.tr/storage/img/content/xvol/iyi-egitim.pdf adresinde kapsamlı şekilde yer almaktadır."