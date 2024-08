Genç Parti İstanbul İl Başkanı: Emanet oylarımızı yeniden toplayacağız

Takip Et

Genç Parti İstanbul İl Başkanı Uğur Toptaş, Cumhuriyet TV’de sorularını yanıtladı. Siyasete giriş sebebinin derinleşen yoksulluk karşısında etkin politika üretmek olduğunu vurgulayan Toptaş;

“Benim Genç Parti'de siyasete girmekteki temel amacım, kördüğüm haline gelmiş bazı sorunlara çözüm getirmekti. Herkesin olduğu gibi benim çevremde de geçinemeyen insanlar var. Kendi ailemde öğrenci kardeşlerimiz var. Hepsinin durumunu görüyorum. Kendi çevremize yardım ederek veya hiç tanımadığımız insanlara yardım ederek bunu sosyal sorumluluk olarak ilerlettik. Aşağı yukarı son 10 yıldır biz bunu sosyal sorumluluk olarak yürütüyoruz. Kazancımıza göre ayırdığımız bir bütçe var ve hem öğrencilere hem emeklilere hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyoruz. Ancak bu, sorunu kaynağında çözmüyor. Derinleşen yoksulluk karşısında yurttaşların daha sosyal bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ciddi bir operasyonla bu sorunların ortadan kaldırılmasına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“Emanet oylarımızı kendi uhdemizde toplayacağız”

Toptaş, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak Genç Parti’nin geleceğe yönelik planları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti olarak başta yoksulluk olmak üzere birçok yakıcı problemle mücadele edeceklerini belirten Uğur Toptaş, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin bir süreç başladı. Toplanmalar olacak. Başka partilerde de toplanmalar olacak. Mevcut oylarda ciddi bir yer değiştirme var. Zaten şu anda bazı partilerde emanet olan oylarımız bulunuyor. Biz de bunları kendi uhdemizde toplayacağız ve vatandaş şuna karar verecek; Genç Parti sokağa indi, çalışıyor, ciddi anlamda faaliyet gösteriyor. Ve biz bunları bir karşılık beklemeden, bir şey istemeden, bir talep altına girmeden yapıyoruz. Gerçekten kısıtlı imkanlara sahip bir partiyiz, devlet yardımı almıyoruz. Ama canla başla çalışıyoruz. Bu da şu anlama geliyor, biz gönüllüyüz, bu konuya sevdalıyız. Aynı zihniyetteki insanları topladığımızda, yaptığımız hizmetler, değişiklikler veya bir problemin muhatabına iletilmesi ve bunun takip edilmesi neticesinde sorunun ortadan kaldırılması bazı şeyleri değiştirecek. Doğal olarak da yurttaşların toplanacağı noktalar oluşmaya başlayacak. Biz de bunlardan bir tanesi olacağız. Bu konuda iddialıyız.”

“Kadın oranını artıracağız”

“Genç Parti olarak partimizdeki kadın oranı konusunda ciddi bir çalışma içerisindeyiz” diyen Genç Partili Toptaş, “Partimize katılmak isteyen, başvurmak isteyen her kim olursa kapımız açık. Kadın oranının çok yüksek olmasını istiyoruz. Bu yüzden, gerekli olan her türlü tavizi vermeye ve her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.