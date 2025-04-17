Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı

İBB soruşturması ile başlayan protesto ve eylemlere katıldığı tespit edilen üniversite öğrencilerinin KYK yurtlarından çıkarıldığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Bakanlık iddiaları yalanladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çıkan haberleri yalanlayarak yurttan hiçbir öğrencinin çıkartılmadığını duyurdu.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor" iddialarının doğru olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında, 992 bin kapasitemiz bulunmaktadır. Bu yurtlardan herhangi birinde, protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla’da Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören beş üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır. Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden üçü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir."