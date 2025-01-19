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Getir’in kurucusu Nazım Salur: Mubadala’yla Amsterdam’da 24 Ocak'ta duruşmamız olacak

Getir’de hissedarlar arasında yaşanan anlaşmazlığa ilişkin Getir'in kurusucu Nazım Salur, Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nin 24 Ocak’ta duruşma yapacağını ve Türkiye ile İngiltere’de de hukuki süreçlere başlayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Getir’in kurucusu Nazım Salur: Mubadala’yla Amsterdam’da 24 Ocak'ta duruşmamız olacak
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Hızlı teslimat şirketi Getir'in bazı kurucu ortakları, aralarındaki anlaşmaya sadık kalmadığı ve haklarına el koymaya çalıştığı iddiasıyla şirketin en büyük yatırımcısı Abu Dabi devlet fonu Mubadala aleyine hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu. 

Nazım Salur'dan açıklama

Getir’in Amsterdam’da gerçekleşen Olağanüstü Genel Kuruluna ilişkin Nazım Salur tarafından yapılan açıklamada “Getir’in Amsterdam’daki Olağanüstü Genel Kurulu (OGK) bugün, Mubadala’nın yasa dışı darbesini onaylamak için toplandı. OGK’nin, Getir’in yönetim kurulunun 9 üyesinden yalnızca 2’sinin OGK çağrısı kararında yer alması ve başka bazı usulsüzlükler nedeniyle hukuka aykırı bir şekilde toplandığına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Duruşma 24 Ocak'ta

24 Ocak'ta Amsterdam'da duruşma yapılacağını belirten Salur "Başvurumuz üzerine Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nin Şirketler Dairesi 24 Ocak’ta bir duruşma yapacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki süreçleri başlatacağız. Mücadeleye devam edeceğiz.” dedi. 

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