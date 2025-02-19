Giresun'da okullara kar tatili 

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde etkisini gösteren kar yağışı, olumsuz yol şartları ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde ve köy okullarında bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında 1 gün süreyle ara verilirken il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacağı bildirildi. Yağlıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Espiye, Dereli, Görele, Piraziz, Tirebolu ve Güce ilçelerindeki köy okullarında 1 günlük ara verilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak. Görele'nin Çavuşlu beldesindeki okullar dahil bu ilçelerin merkezindeki okullarda eğitime devam ediliyor.

Eynesil ilçesinde Ören beldesindeki ilkokul ve ortaokul, Doğankent ilçesindeki Çatak köyü ve Süttaşı mahallesindeki okullar ve Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki köy okullarında eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Bu ilçelerinde merkezindeki okullarda eğitime devam edilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı belirtildi.