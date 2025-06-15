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Meteoroloji'den İstanbul için son uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi, megakentte yaşayanları bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağış için son kez uyardı.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den İstanbul için son uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi, günlerdir “Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” diyerek uyardığı vatandaşlara son kez uyarıda bulundu.

AKOM: En düşük sıcaklık 17 derece olacak

AKOM, İstanbul'da bugün sıcaklıkların en yüksek 26, en düşük 17 derece olacağını, sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanağın ardından hafta boyu parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin günlük raporunda da en yüksek 26 derece olacağı belirtilirken "Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" özetine yer verildi.

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