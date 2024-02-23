Goldman Sachs'da faiz yorumu: Merkez'in rezervleri pozitife dönebilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB'nin son faiz kararına ilişkin yorumunda "Rezervler pozitife dönebilir" dedi.

Ekonomistler, TCMB'nin dezenflasyon hedefine ulaşmak için TL'nin reel değerlenmesinin önemini vurgularken, gevşeme tahminlerini ise korudu.

Clemens Graffe ve Başak Edizgil tarafından yazılan Goldman Sachs raporu, TCMB'nin faiz kararlarına ilişkin değerlendirmesinde, gevşemenin üçüncü çeyrekten sonra başlayabileceğini öngördü.

Kredi kartına önlemler gelebilir

Bankanın ekonomistleri, raporda TCMB'nin, acil önlemler yayınlamazsa bile kredi büyümesi ve mevduat faizlerinde mümkün olan bir gevşeme karşısında para politikasını destekleyeceğini ve gerekirse sterilizasyon araçlarını kullanacağını öngördü.

Ayrıca, TCMB'nin kredi kartı harcamalarındaki artışı durdurmak için yeni önlemler almasının beklendiği Goldman Sachs raporunda da belirtildi.