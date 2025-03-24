Google, İmamoğlu'nun "İBB Başkanı" unvanını kaldırdı, ardından yeniden ekledi

İBB soruşturması kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının da olduğu 50 kişi tutuklandı.

Tutuklama kararı sonrası arama motoru Google, Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi. İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyordu.

Google'ın unvan değişikliğine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Google ertesi gün İmamoğlu'nun "İBB Başkanı" unvanını geri getirdi. İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında yeniden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyor.

Bu değişiklik neden oldu?

Bu tür değişiklikler genellikle Wikipedia kaynaklı. Google, özellikle kişi profilleri, kurumlar, olaylar gibi konularda bilgi kutularını (knowledge panel) oluştururken büyük ölçüde Wikipedia ve Wikidata gibi açık veri kaynaklarını kullanır.

Wikipedia Sayfasında Yapılan Düzenlemeler: Eğer Ekrem İmamoğlu’nun Wikipedia sayfasında birisi, infobox kısmındaki "Görevi" bölümünü düzenlerse (örneğin "İBB Başkanı" yerine "eski iş insanı" veya "Beylikdüzü Belediye Başkanı" gibi), bu değişiklik Google tarafından kısa süre içinde fark edilip bilgi paneline yansıtılabilir.

Wikidata Üzerinden Güncelleme: Wikipedia ile entegre çalışan Wikidata üzerinde yapılan değişiklikler de doğrudan Google paneline etki eder.

Örneğin bir kullanıcı, Ekrem İmamoğlu’nun şu anki görevi bilgisini silerse ya da değiştirirse, Google bunu çekip öne çıkarabilir.

Algoritmik Yenileme / Gecikme: Google bazen verileri yanlış sırayla veya gecikmeli olarak yenileyebilir. Örneğin, yeni bir bilgi eklenip sonra geri alınsa bile, Google o değişikliği kısa bir süreliğine gösterebilir.

Ne zaman düzeliyor?

Wikipedia ya da Wikidata'daki bilgi düzeltilirse, Google yeniden tarama (crawling) yaptıktan sonra bu tür yanlışlıklar birkaç saat ya da gün içinde düzelir. Wikipedia'daki Ekrem İmamoğlu sayfasına Wikidata sayfasına (Q numarası değişebilir) bakılabilir ve "geçmiş" (history) sekmelerinden kim ne zaman neyi değiştirmiş görülebilir.