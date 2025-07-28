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Google'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadı

Google Kahramanmaraş depremlerinde 10 milyon kişiye uyarı gönderemediğini kabul etti.

Haber Merkezi
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Google'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadı
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Google, 2023 yılında Türkiye'de meydana gelen ölümcül deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.

Depremin merkez üssüne 98 mil mesafedeki 10 milyon kişiye Google'ın en yüksek seviyeli uyarısı gönderilebilirdi. Bu uyarı, güvenli bir yer bulmak için 35 saniyeye kadar süre tanıyor.

Bunun yerine, ilk 7.8 büyüklüğündeki deprem için sadece 469 “Harekete Geçin” uyarısı gönderildi.

Google, BBC'ye yarım milyon kişiye “hafif sarsıntı” için tasarlanmış ve kullanıcıları aynı şekilde uyarmayan daha düşük seviyeli bir uyarı gönderildiğini söyledi.

Teknoloji devi daha önce BBC'ye sistemin “iyi çalıştığını” söylemişti. Sistem, Türkiye'deki telefonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Android cihazlarda çalışıyor.

55 binden fazla kişi hayatını kaybetti

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen iki büyük depremde 55 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı. Birçoğu, sarsıntı başladığında etraflarında çöken binalarda uyuyordu.

Google'ın erken uyarı sistemi depremlerin olduğu gün faaliyetteydi, ancak depremlerin şiddetini hafife aldı.

Google sözcüsü, “Her depremden öğrendiklerimize dayanarak sistemi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

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