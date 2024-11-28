Google'dan sansür açıklaması: İyileştirme yapıyoruz, herhangi bir siteyi hedef almıyoruz

Son dönemde Türkiye’deki medya kuruluşları, Google Arama ve Keşfet platformlarında ciddi bir görünürlük kaybı yaşadı. Özellikle haber odaklı siteleri etkileyen bu durum, birçok medya organının arama sonuçlarındaki sıralamalarının gerilemesine ve dolayısıyla günlük ziyaretçi kaybına yol açtı. Ziyaretçi sayılarındaki düşüş, reklam gelirlerinde de önemli kayıplar doğurdu ve sektör genelinde endişeye neden oldu.

'Sansür' olarak nitelendirildi

Bazı medya kuruluşları, Google’ın algoritma güncellemelerini “sansür” olarak nitelendirerek özellikle küçük ölçekli medya organlarının hedef alındığını öne sürüyor. Google’ın bu hamlesi, yalnızca ticari kayıp olarak değil, ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak da değerlendiriliyor. Özellikle haber siteleri, bu durumun bağımsız habercilik üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google Türkiye ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini ve gerekirse süreci Rekabet Kurumu ile birlikte yürüteceklerini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise, "Bağımsız medya zor durumda, halkın haber alma hakkı engelleniyor" diyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Medya çeşitliliğini tehdit ediyor

Birçok haber sitesi, Google Keşfet'te içeriklerinin daha az görünür hale gelmesinin yanı sıra, arama sonuçlarındaki sıralamalarda da ciddi bir düşüş yaşadıklarını ifade ediyor. Özellikle bağımsız ve küçük çaplı medya kuruluşları, bu değişikliklerin kendilerini hedef aldığı iddiasında bulunuyor.

Gazeteciler ve medya temsilcileri ise Google’a, algoritma değişikliklerini daha şeffaf ve adil bir şekilde uygulama çağrısında bulunuyor. Türkiye’deki bağımsız medya organları, bu durumun medya çeşitliliğini tehdit ettiğini ve tekelleşme riskini artırdığını savunarak, hükümeti ve ilgili kurumları daha etkin düzenlemeler yapmaya davet ediyor.

Herhangi bir siteyi hedef almıyoruz

Eleştirilerin odağındaki Google Türkiye, tartışmalara ilişkin bir açıklama yaparak, algoritma güncellemelerinin "iyileştirme çalışmaları" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Ekol'ün haberine göre yetkililer, bu süreçte hiçbir web sitesinin özellikle hedef alınmadığını vurguladı.

"İdeolojik tutum sergilemiyoruz"

Google Türkiye, tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, algoritma güncellemelerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen rutin çalışmalar olduğunu belirtti. Yetkililer, "Her yıl daha kaliteli içerikleri ön plana çıkarmak için pek çok güncelleme yapıyoruz. Bu değişiklikler, hiçbir siteyi özel olarak hedef almıyor. Arama sonuçlarını manipüle etmiyor, ideolojik bir tutum sergilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye özgü bir durum değil"

Açıklamada, "Keşfet" bölümündeki güncellemelerin de kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içeriklerin sunulmasını amaçladığı vurgulandı. Google, bazı sitelerin görünürlüğünün artarken bazılarının azalmasının küresel ölçekte yapılan bu tür iyileştirmelerin doğal bir sonucu olduğunu ve Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını ifade etti.