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İtalya'daki grev uçuşları etkiledi: THY bazı seferlerini iptal etti

İtalya’daki havalimanlarında alınan grev kararı nedeniyle Türk Hava Yolları Roma, Milano ve Bologna seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İtalya'daki grev uçuşları etkiledi: THY bazı seferlerini iptal etti
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İtalya’da yarın gerçekleşecek olan yer hizmeti personelinin grevi, Türk Hava Yolları’nın Roma Milano ve Bologna seferlerini etkiledi.

Havalimanlarında yaşanacak bu iş bırakma eylemi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

Grev nedeniyle iptal olan seferler

Türk Hava Yolları, Roma Milano ve Bologna Havalimanları’ndan planlanan seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında şunlar yer alıyor:

TK 1873 İstanbul-Milano
TK 1874 Milano-İstanbul
TK 1865 İstanbul-Roma
TK 1866 Roma-İstanbul
TK 1323 İstanbul-Bologna
TK 1324 Bologna-İstanbul

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