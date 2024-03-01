Gösteri esnasında sahneden düşmüştü: Komedyen Özgür Turhan kimdir, kaç yaşındadır?

Başarılı komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki tek kişilik stand up gösterisinde sahnede düştü. Kaburgaları kırılan komedyenin tedavisi devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada merak konusu olan Özgür Turhan'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Özgür Turhan kimdir? Komedyen Özgür Turhan nereli, kaç yaşında?

Gösteri esnasında sahneden düştü

Komedyen Özgür Turhan İzmir'deki gösterisi esnasında sahneden düştü. Komedyenin durumuyla ilgili açıklama yapan eşi, "Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış" ifadelerini kullandı.

Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki gösterisi sırasından sahneden düştü.

Kaburgalarında kırık tespit edildi

Hastaneye kaldırılan Turhan'ın kan şekerinin düştüğü bu yüzden bayıldığı ve kaburgalarının kırıldığı belirtildi.

Kaza sonrası Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş, açıklama yaptı.

Turhan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgilendirme yapan Deniz Bağdaş "Herkese Selam. Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu. Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Özgür Turhan kimdir?

Sinema ve dizi film oyuncusu, sosyal medya fenomeni, youtuber, komedyen, şovmen. 1992, Kayseri doğumlu. İzmir Balçova Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Youtuber Deniz Bağdaş ile evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi gibi kendisinin de yotube kanalı vardır. Ayrıca çeşitli sahnelerde stant up gösterileri yapmaktadır. Özgür Turhan, 2014 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol aldığı yapımlar:

Necati Başkadır (TV Dizisi 2023)

İlginç Bazı Olaylar (Mahir, TV Dizisi 2022)

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Çığırtkan, Sinema Filmi 2019)

Fayt Kilab 3 (Dedektif, Kısa Video, 2014)