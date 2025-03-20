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Gözaltında olan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım

Dün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Haber Merkezi
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Gözaltında olan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım
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Dün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, açıklamasında "Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için" ifadelerini kullandı.

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