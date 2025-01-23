  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Grand Kartal otel yangını öncesi kritik diyalog ortaya çıktı! Felaket göz göre göre gelmiş
Takip Et

Grand Kartal otel yangını öncesi kritik diyalog ortaya çıktı! Felaket göz göre göre gelmiş

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de gerçekleşen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının, bir yıl önce otel müdürüyle bir misafir arasında geçen bir konuşmaya dayandığı ortaya çıktı. Yangın öncesi, misafir otel müdürüne yangın güvenliği konusunda eksiklikleri belirtmişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Grand Kartal otel yangını öncesi kritik diyalog ortaya çıktı! Felaket göz göre göre gelmiş
Takip Et

Bolu'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ve ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bağlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Otelin iç ve dış kaplamalarının tamamen ahşaptan yapılmış olması, yangının hızla yayılmasına neden oldu. Ayrıca, alarm ve duman dedektörlerinin devreye girmemesi, yangın merdivenlerinin içeride bulunması gibi eksiklikler, misafirlerin alevler ve yoğun duman arasında uykuda yakalanmasına sebep oldu. Korku ve panik içinde kaçmaya çalışan otel sakinleri büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Facia göz göre göre gelmiş

Yangına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi arasında yetki tartışmaları da sürerken, 1 yıl önce otelde konaklayan bir misafirin, otel müdürüyle arasında geçen konuşma facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Otel'in ınstagram hesabına yazmışlar

Grand Kartal Otel'in Instagram hesabına yorum yazan bir kullanıcı, 1 yıl önce konakladığı otelin müdürüyle arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Böyle bir sistemi ilerde kuracağız

İşte facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koyan o diyalog:

"Geçen sene kaldım bu otelde ve otel müdürüne ben bizzat dedim ki 'böyle kızılçam ahşapla özdeşleşmiş bir otelde odalarda neden yangın söndürme sensörleri ve fiskiyeleri yok'. Otel müdürünün cevabı, 'efendim otelimiz otantik 60 yıllık bir otel olduğu için böyle bir sistemi ilerde kuracağız inşallah' dedi ve yandı. Yazık rabbim ölenlerin mekanlarını cennet kılsın."

Yangın faciasında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... Ağlayarak anlattıYangın faciasında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... Ağlayarak anlattıGündem

 

Köyden 10 Avrupa ülkesine alabalık ihracatı gerçekleştiriliyorKöyden 10 Avrupa ülkesine alabalık ihracatı gerçekleştiriliyorEkonomi

 

Gündem
Yangın faciasında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... Ağlayarak anlattı
Yangın faciasında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... Ağlayarak anlattı
Tanju Özcan'dan Grand Kartal açıklaması: 'Yıkım kararı, delillerin karartılması ile sonuçlanabilir'
Tanju Özcan'dan Grand Kartal açıklaması: 'Yıkım kararı, delillerin karartılması ile sonuçlanabilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
DEM Parti: Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı için çalışmaları sürüyor
DEM Parti: Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı için çalışmaları sürüyor
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Narin Güran cinayeti davasında 965 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: 'Katil kim' sorusu yanıtsız
Gerekçeli karar açıklandı: 'Katil kim' sorusuna yanıt yok