Grand Kartal otel yangını öncesi kritik diyalog ortaya çıktı! Felaket göz göre göre gelmiş

Bolu'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ve ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bağlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Otelin iç ve dış kaplamalarının tamamen ahşaptan yapılmış olması, yangının hızla yayılmasına neden oldu. Ayrıca, alarm ve duman dedektörlerinin devreye girmemesi, yangın merdivenlerinin içeride bulunması gibi eksiklikler, misafirlerin alevler ve yoğun duman arasında uykuda yakalanmasına sebep oldu. Korku ve panik içinde kaçmaya çalışan otel sakinleri büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Facia göz göre göre gelmiş

Yangına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi arasında yetki tartışmaları da sürerken, 1 yıl önce otelde konaklayan bir misafirin, otel müdürüyle arasında geçen konuşma facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Otel'in ınstagram hesabına yazmışlar

Grand Kartal Otel'in Instagram hesabına yorum yazan bir kullanıcı, 1 yıl önce konakladığı otelin müdürüyle arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Böyle bir sistemi ilerde kuracağız

İşte facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koyan o diyalog:

"Geçen sene kaldım bu otelde ve otel müdürüne ben bizzat dedim ki 'böyle kızılçam ahşapla özdeşleşmiş bir otelde odalarda neden yangın söndürme sensörleri ve fiskiyeleri yok'. Otel müdürünün cevabı, 'efendim otelimiz otantik 60 yıllık bir otel olduğu için böyle bir sistemi ilerde kuracağız inşallah' dedi ve yandı. Yazık rabbim ölenlerin mekanlarını cennet kılsın."