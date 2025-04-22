Gümüşhane-Tirebolu yolunda heyelan: O anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre vatandaşların dün yamaçtaki yarıkları görerek ihbarda bulunmasının ardından bugün bölgede gerçekleşen heyelan karayolunu ulaşıma kapattı.

O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi

Saat 16.00 sıralarında gerçekleşen olayda Jandarma’nın heyelan tehdidi nedeniyle bölgede trafik akışını kontrollü sağlaması ve heyelan anında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçerken o anlar vatandaşlar tarafından farklı açılardan cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur Mahallesi İncirli Mevkiinde gerçekleşen heyelanın ardından dağ yamacından akıntıların devam ettiği, yeni heyelan gelebileceği değerlendirirlerken Jandarma ve Karayolları ekipleri yolu her iki yönden ulaşıma kapattı.