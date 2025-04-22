TBMM'de HSK'ye üye seçimi için alt komisyon kuruldu

Karma Komisyon, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, TBMM tarafından HSK'ye, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve biri nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere 5 üye seçileceğini bildirdi.

Üyelikler için 15 adayın Karma Komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini aktaran Beyazıt, TBMM Başkanlığının 16 Nisan'da başvuru yapan aday adaylarının evraklarını Karma Komisyona gönderdiğini anlattı.

Yusuf Beyazıt, başvuru süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere 101 aday adayı süresi içerisinde başvuruda bulunmuştur. Aday adaylarına ait başvuru evrakları Karma Komisyonda bulunmaktadır. Başvuru sayısının çokluğu ve komisyonun geçmiş uygulamaları nazara alındığında alt komisyon kurmamız uygun olacaktır. Alt komisyon, aday adaylarının başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespitini yapacaktır."

Beş kişiden oluşan alt komisyon kurulması kararlaştırıldı

Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle, beş kişiden oluşan alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyona, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi.

Aday adaylarının, ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, çalışmalarını 29 Nisan Salı günü saat 12:00'ye kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığına sunacak.

Karma Komisyon 6 Mayıs Salı günü toplanarak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek beş üyenin üç katı adayı belirleyecek.