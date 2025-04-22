Avukatlar Selçuk Kozağaçlı’nın yeniden cezaevine gönderilmesine itiraz etti

“Terör örgütüne üye olma” suçundan yaklaşık sekiz yıldır tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği’nin verdiği “koşullu salıverme” kararıyla 16 Nisan Çarşamba akşam saatlerinde Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden tahliye edildi.

Ancak savcılığın itirazı üzerine aynı mahkemenin “bakanlığın belirlediği eşik puan”ı tutmadığı gerekçesiyle, “koşullu salıverme” kaldırması üzerine 24 saat geçmeden tekrar cezaevine gönderildi.

“Tahliye edilmemesi açıkça haksızlık”

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre ÇHD İstanbul Şubesi üyesi avukatlar bugün Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği’ne itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde “Müvekkil cezaevine girmeden önceki yaşantısında avukatlık mesleği icra etmiş ve gündelik yaşamında olduğu gibi hapishanede bulunduğu sekiz yılı aşkın süre boyunca da sevilen ve saygı duyulan kişiliği ile bilinen, dünya görüşü uyuşmayan kişilere karşı bile olumsuz bir davranışı olmamış birisidir.

Ancak buna rağmen Hakimlikçe savcılığın müdahalesi müvekkilin sekiz yıldır hapishanede bulunması yetmiyormuşcasına tahliye edilmemesi açıkça haksızlık içerdiği gibi müvekkili ve ailesini de mağdur etmektedir” denildi.

"Talimatın kim tarafından verildiği açıktır"

ÇHD’li avukatlar daha sonra Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptı. ÇHD İstanbul Şube Yöneticisi Gülyeter Aktepe, şartlı tahliye kararının kaldırılması kararını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın duyurduğunu hatırlattı.

Aktepe, “Şartlı tahliye kararının kaldırılması yönünde verilmiş olan karar söz konusu hukuki süreçle ilgisi olmayan ve söz konusu dosyada hiçbir işlem yapmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulmuştur. İstanbul Başsavcılığı Kozağaçlı’nın gözaltı haberini başka kimselere bırakmamış, hevesle bizzat kendisi vermiştir. Bu durum tek başına talimatın kim tarafından verildiğini de talimatlı yargılama konusunda ne kadar pervasızlaşıldığını da açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“Üzgün, umutsuz değiliz”

Açıklamada şunlar söylendi:

“Üzgün değiliz, umutsuz değiliz. Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye olur olmaz söylediği gibi, daha iyi bir ülkede yaşama idealini taşımaya ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. İşçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin avukatlığını yaptığı için ceza verilen, 8.5 yıl boyunca hapsedilen Selçuk Kozağaçlı’nın da söylediği gibi: Islah olmadık!”